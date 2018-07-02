По факту потребления: в каких городах Башкирии платить за тепло будут по новой схеме

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С 1 октября текущего года в четырех городах Башкирии: Уфе, Благовещенске, Стерлитамаке и Нефтекамске платить за тепло в квартирах будут не круглогодично, как сейчас, а только в течение отопительного периода.

К примеру, раньше жители многоквартирных домов, оборудованных общедомовыми приборами учёта тепла, платили за тепло круглогодично по 1/12, то есть по среднемесячному потреблению за предыдущий год и сумма платежей не всегда соответствовала фактическому количеству потреблённого тепла, подтверждённому общедомовыми приборами учёта, поэтому приходилось делать годовую корректировку, вычислять разницу между количеством тепла, которое дом получил за год, и тем, что было начислено жителям этого многоквартирного дома.

По новой схеме потребители будут платить по показаниям счётчика и только в отопительный период. А если ОДПУ(общедомовой прибор учета) не установлен, то расчеты будут производиться исходя из нормативов, установленных Госкомитетом РБ по тарифам.

Переход на оплату по факту позволит сделать расчеты максимально прозрачными. В ноябре потребители получат первые счета на оплату.

Как сообщал «Башинформ», здесь ключевой момент – температура воздуха за окном. От этого зависит, сколько в итоге заплатит за тепло потребитель. По предварительным расчетам, прирост платы за отопление в холодные месяцы составит 6-17 процентов. К примеру, плата за октябрь вырастет в среднем на 6 процентов, в самые холодные месяцы – в декабре-январе — достигнет 17 процентов.

Многое будет зависеть и от того, в каком доме живет потребитель. На начисления будут влиять «этажность, наличие общедомового прибора учета и другие факторы.

Корректировку платы за отопление, при переходе на новую схему с октября 2018 года, произведут в январе-марте 2019 года.