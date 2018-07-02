Фото: Карина Камаева Центризбирком Башкирии открыл «горячую линию» связи с избирателями Фото: Карина Камаева

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Центральная избирательная комиссия Башкортостана со 2 июля 2018 года открыла «горячую линию» по вопросам, связанным с проведением выборов депутатов Государственного Собрания — Курултая республики шестого созыва и дополнительных выборов в представительные органы муниципальных образований в единый день голосования 9 сентября 2018 года.

«Горячая линия» организована в целях защиты избирательных прав граждан, информационно-консультативного взаимодействия с избирателями, разъяснения избирательного законодательства и порядка его применения.

Задать вопрос можно по телефону многоканальной линии 8-800-347-54-54 со 2 июля по 9 сентября 2018 года. Время работы «горячей линии»:

2 июля — 27 июля: по рабочим дням 10.00 — 13.00, 14.00 — 17.00;

28 июля — 8 сентября: 10.00 — 17.00, выходные дни: 10.00 — 14.00;

8 сентября — 10.00 — 18.00;

9 сентября — 08.00 — 20.00.

Звонок бесплатный. На поступившие обращения будут отвечать члены Центральной избирательной комиссии Башкортостана с правом решающего голоса и сотрудники Аппарата ЦИК республики.