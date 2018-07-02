Владимир Путин наградил сенатора от Башкирии медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Президент России Владимир Путин удостоил государственных наград более трехсот человек, среди них десять парламентариев. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации, сообщает «Парламентская газета».
Первый заместитель Комитета палаты регионов по науке, образованию и культуре, сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Парламентарии получили награды за заслуги «в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и за активную законотворческую деятельность», говорится в указе о награждении.