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2 июля Понедельник

Уфа   °

За выходные на уфимских пляжах спасли восемь человек

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

За минувшие выходные на уфимских пляжах  спасли восемь человек, сообщает пресс-служба Управления гражданской защиты города.  

Только 1 июля официальные пляжи столицы посетило свыше 13 тысяч человек. Самой популярной у уфимцев стала зона отдыха «Солнечный». Именно на этом пляже вчера спасатели вытащили из воды большее количество утопающих — шесть человек. На пляже «Карьерное» спасли из воды 12-летнюю девочку — она тонула при купании, а на несанкционированном месте на реке Уфе (бывшая зона отдыха «Водопад»)  был спасен 39-летний мужчина.

Показали себя настоящими героями и простые горожане. К спасателям поступила информация от рыбака о том, что на реке Уфе в районе ул. Академика Королёва тонет женщина. Помощь специалистов не понадобилась — не прошло и минуты, как на помощь утопающей бросились очевидцы и вытащили ее из воды.

Уфимцам напоминают, что купаться необходимо только в санкционированных местах — таких пляжей в Уфе девять. Они оборудованы пляжным инвентарем, там несут постоянное дежурство спасатели, которые своевременно смогут оказать помощь. Ни в коем случае не употребляйте алкоголь, призывают спасатели. 80% несчастных случаев на воде происходят с нетрезвыми людьми. Не заплывайте за буйки — за ними может быть всё что угодно, в частности, глубокие ямы, сильное течение. Если с вами на отдыхе дети, не выпускайте их из виду ни на секунду. Малыши уходят под воду тихо и незаметно, беды можно избежать только при постоянном нахождении рядом с ними.

Теги: пляжи, спасение на водах
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