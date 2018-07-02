Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.75

EUR 72.99

2 июля Понедельник

Уфа   °

Пострадавшие от пожаров жители Башкирии могут получить гуманитарную помощь

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» по Башкортостану продолжает оказывать гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, гигиенических наборов, постельных принадлежностей пострадавшим от пожаров.За помощью могут обратиться граждане, у которых в результате пожаров в 2018 году повреждены или сгорели дом или имущество. При себе необходимо иметь справку о пожаре, документы с пропиской проживающих, сообщили в администрации столицы Башкирии.

Получить гуманитарную помощь можно непосредственно в офисе «Красного Креста» в Уфе по адресу: ул. К. Маркса, 53. Дополнительные вопросы можно задать по телефону: (347) 251-64-11 или направить на электронную почту redcrossufa@bk.ru.

Теги: Красный Крест, гуманитарная помощь
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В России вступили в силу новые правила продажи алкоголя
С 1 июля 2018 года в России вступили в силу новые правила продажи алкоголя. Об этом сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав
В каких домах Уфы отключат горячую воду с 2 по 13 июля - адреса
Предприятие «БашРТС» сообщило об очередном отключении горячей воды в Уфе для проведения ремонтных работ. С 2 по 13 июля без горячей воды останутся уфи
В Башкирии первая рабочая неделя июля начнется с жары до 33°
В Башкирии первая рабочая неделя июля начнется с жары. По информации Башгидромета, 2 июля жителей республики ожидает малооблачная погода без осадков. Ве
Важно: с сегодняшнего дня «Уралсиб» заблокирует карты Visa и Mastercard бюджетникам и студентам
Сегодня, 1 июля, банк «Уралсиб» заблокирует карты международных платежных систем Visa и Mastercard, на которые получали зарплаты и стипендии государстве
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть