Пострадавшие от пожаров жители Башкирии могут получить гуманитарную помощь

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Общероссийская общественная организация «Российский Красный Крест» по Башкортостану продолжает оказывать гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, гигиенических наборов, постельных принадлежностей пострадавшим от пожаров.За помощью могут обратиться граждане, у которых в результате пожаров в 2018 году повреждены или сгорели дом или имущество. При себе необходимо иметь справку о пожаре, документы с пропиской проживающих, сообщили в администрации столицы Башкирии.

Получить гуманитарную помощь можно непосредственно в офисе «Красного Креста» в Уфе по адресу: ул. К. Маркса, 53. Дополнительные вопросы можно задать по телефону: (347) 251-64-11 или направить на электронную почту redcrossufa@bk.ru.