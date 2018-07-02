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2 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкортостане в 8-й раз проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкортостане в 8-й раз проходит благотворительная акция «Помоги собраться в школу» Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкортостане стартовала благотворительная акция «Помоги собраться в школу». Восьмой год подряд ее организует Министерство семьи, труда и социальной защиты населения республики для оказания помощи в подготовке к новому учебному году детям и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.

Сбор школьных принадлежностей от населения и предприятий проводится на базе межрайонных центров «Семья», а также их отделений в городах и районах республики. Канцелярские товары, письменные принадлежности, тетради, принадлежности для рисования, наборы для детского творчества принимаются только в новом виде. Портфели, школьная форма, учебники, художественная литература — в хорошем состоянии либо новые.

Собранные канцелярские товары и школьные принадлежности в конце августа будут переданы детям с ограниченными возможностями здоровья, детям из малообеспеченных многодетных и неполных семей, детям, оставшимся без попечения родителей. Данные семьи и дети находятся на учете в подведомственных Министерству семьи и труда Башкортостана учреждениях социальной защиты населения.

Итоги акции будут подведены в конце августа на очередном празднике «Семейный выходной».

В прошлом году в рамках акции было собрано более 10 миллионов рублей, адресную социальную поддержку получили более девяти тысяч детей.

В этом году партнером благотворительной акции выступает сеть магазинов детских товаров «Маленькая страна».  Во время проведения акции покупатели магазинов сети по республике смогут приобрести школьные принадлежности и передать их детям из малообеспеченных семей.

Теги: благотворительная акция
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