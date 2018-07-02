Фото: Олег Яровиков В Башкирии остановили работу предприятия, отравляющего воздух Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии работу предприятия ООО «Буздякский трубокомплекс» приостановили из-за нарушения экологических норм. Об этом сообщили в пресс-службе управления судебных приставов по РБ.

В ведомстве пояснили, что отбор проб атмосферного воздуха, которые были взяты для проверки, показал превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений. Поэтому суд вынес решение об административном приостановлении деятельности.

Однако, когда судебный пристав-исполнитель Буздякского района прибыл по адресу расположения предприятия, проникнуть во двор ему не удалось — по периметру территория ограждена трехметровым забором из профнастила, ворота заперты на ключ. Никаких признаков производственной деятельности организации не зафиксировано и не установлено. Но местные жители рассказали, что вредное производство работает по ночам, и в окна так же валит едкий дым. Когда встреча с руководством трубокомплекса все же состоялась, директора предупредили об уголовной ответственности, в присутствии понятых был составлен акт об административном приостановлении деятельности сроком на 90 суток.

Компрессорное помещение, оборудования и самодельная печь, непосредственно задействованная при очистке и обжиге труб, были опечатаны.