11-летний уфимец, потерявший маму и бабушку, ищет родителей

Фото: с сайта videopasport.ru



Фото: с сайта videopasport.ru

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В рубрике «У Вас будет ребенок» передачи «Когда все дома» на канале «Россия-1» вновь показали историю о юном уфимце, нуждающемся в семейной заботе и любящих родителях. В рамках проекта для усыновителей «Видеопаспорт» показали сюжет о 11-летнем Никите, который попал в одно из детских учреждений столицы осенью прошлого года.

Когда Никите было пять лет, у него умерла мама, после этого мальчика и его четверых старших братьев и сестер воспитывала бабушка. Недавно не стало и ее. Две старшие сестры и два родных брата Никиты сами еще не определились в жизни, поэтому мальчик и оказался в детском доме.

Это абсолютно домашний и семейный ребенок, рассказывают о нем педагоги. Любит играть в футбол, шахматы, катается на роликах, зимой — на коньках, увлекается оригами. У него очень много друзей, окружен вниманием девочек. Подросток — самостоятельный и аккуратный, следит за порядком, со здоровьем проблем нет.

«Мы от всего сердца хотим пожелать Никите, чтобы в его жизни появилась семья, чтобы приемные родители полюбили его и окружили теплом и заботой», — напутствуют подростка воспитатели.

После выходы программы в эфир, в Управление по опеке и попечительству Уфы с желанием познакомиться с мальчиком поступило около 10 звонков из самых разных субъектов страны и районов Башкортостана. К сегодняшнему дню определились кандидаты в приемные родители из Уфимского района, они уже начинают собирать документы, сообщили в ведомстве. Для того чтобы стать усыновителем, необходимо иметь официальное заключение от органов опеки и попечительства с приложением соответствующих документов, напоминают специалисты.

Видеосюжеты о других детях из Башкортостана, которые также ищут родителей, можно найти на сайте проекта «Видеопаспорт».