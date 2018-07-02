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2 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии объявлен сбор благотворительных средств на сохранение уфимской церкви Покрова и мечети в Муллакаево

ОБЩЕСТВО
Фото: Уфимская епархия, управление по госохране ОКН

Фото: Уфимская епархия, управление по госохране ОКН

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Общественный совет по сохранению объектов культурного наследия на территории Республики Башкортостан при Управлении по государственной охране объектов культурного наследия объявил сбор благотворительных финансовых средств. Добровольные пожертвования будут направлены:

— на разработку научно-проектной документации объекта культурного наследия регионального значения «Мечеть в с. Муллакаево», расположенного по адресу: Баймакский район, Кульчуровский сельский совет, д. Муллакаево, ул. Валеева, 40, (построена в 70-х годах XIX в.);

— на производственные работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова» расположенного по адресу: г. Уфа, ул. Мингажева, 4, (1817-1823 годы постройки).

Перечисление добровольных финансовых пожертвований осуществляется безналичным расчетом на лицевой счет Государственного бюджетного учреждения Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан, открытого в Министерстве финансов Республики Башкортостан в рамках средств от приносящей доход деятельности, с обязательным указанием объекта и конкретной цели добровольных пожертвований.

  Реквизиты получателя: Государственное бюджетное учреждение Научно-производственный центр по охране и использованию недвижимых объектов культурного наследия Республики Башкортостан

450076, Уфа, ул. Чернышевского, д. 47 ИНН 0274019268 КПП 027501001

Банковские реквизиты:

Министерство финансов Республики Башкортостан (ГБУ НПЦ л/с 20132290020)

Р/счет 40601810400003000001

Банк получателя: Отделение-НБ Республика Башкортостан г. Уфа БИК 048073001

В наименовании платежа обязательно указать код платежа (\3030302002\878\0183\180\03), на какие цели перечисляются пожертвования.

В настоящее время ООО «Артель» на безвозмездной основе ведется разработка научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Покрова». Ориентировочно документация будет готова в сентябре 2018 года.

Теги: объекты культурного наследия
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