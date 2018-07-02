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2 июля Понедельник

Уфа   °

«Собачьи» предпочтения уфимцев: той-терьеры, овчарки, хаски

ОБЩЕСТВО
Фото: likeme365.com

«Собачьи» предпочтения уфимцев: той-терьеры, овчарки, хаски Фото: likeme365.com

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

В международный день собак, отмечаемый 2 июля, сервис бесплатных объявления «Юла» выяснил, какие породы предпочитают уфимцы. В пятерке самых популярных — той-терьеры (18% от всех покупок), немецкие овчарки (14%), сибирские хаски (8%) йоркширские (7%) и стаффордширские (7%) терьеры.

Такие распространенные в России породы, как дог, пудель и русская борзая оказались наименее популярными в Уфе — на каждую из них пришлось меньше 1% покупок.

Средняя стоимость покупки собаки в этом году составила 3,1 тыс. руб. (по стране в среднем — 3 тыс. руб.). Самой дорогой породой стала русская борзая (в среднем 9 тыс. руб.). Дешевле всего в городе продавали ретриверов и догов (в среднем по 100 руб.).

Теги: собаки
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