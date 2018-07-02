Житель Уфы вышел из дома и улетел на Марс

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УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

Мужчина 32 лет купил билет на Марс и улетает туда со всей семьей!

В Уфе работает масштабная выставка «Космодрайв». Интерактивное приключение в мир космических технологий расположилось на площади более 1500 метров в самом центре города. Вы хотели бы полететь на Луну, выйти в открытый космос, прогуляться по Марсу или научиться управлять настоящим космическим кораблем? Теперь это возможно. Примерьте скафандр, почините МКС, преодолейте гравитацию и высадитесь на «красной планете».

На «Космодрайве» вас ждет:

— 20 тренажеров, симуляторов виртуальной и смешанной реальности для настоящих космонавтов

— 37 уникальных экспонатов

— 52 высокотехнологичных датчика

— 62 «космические» технологии

— 64 567 уже человек спасли МКС

— 104 217 человек прошли подготовку в космонавты

Все космические приключения входят в стоимость билета. Каждый посетитель сможет получить сертификаты о прохождении специальной подготовки и узнать свой порядковый номер на полет в космос! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, который интересен взрослым и детям.

Торопитесь в ТЦ «Июнь» до 8 июля!

Побывать в космосе может каждый!

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв» у партнеров компании. Подробности по ссылке.

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Телефон: +7 (347) 294-00-75