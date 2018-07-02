В Уфе работников образования познакомят с законодательством о противодействии коррупции

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В рамках реализации регионального проекта «Чистые руки» партии «Единая Россия» 4 июля в Уфе пройдет научно-образовательный семинар «Профилактика коррупционных и иных правонарушений в системе образования Республики Башкортостан». В мероприятии примут участие руководители отделов образования и учебных заведений со всех муниципальных образований республики.

«В системе образования еще достаточно часто встречаются нарушения антикоррупционного законодательства, поэтому цель данного мероприятия заключается в том, чтобы минимизировать такие риски. Мы ознакомим руководящих работников системы образования с изменениями антикоррупционного законодательства, а также проведем с ними обучение по профилактике коррупционных правонарушений», — рассказал координатор партийного проекта Альберт Курманов.

Во второй половине семинара работа сконцентрируется на восьми дискуссионных площадках, на которых участники получат возможность разработать и защитить собственные проекты по противодействию коррупции в системе образования, сообщили в пресс-службе «Единой России».