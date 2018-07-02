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2 июля Понедельник

Уфа   °

Росстат зафиксировал демографический спад в Башкирии

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Росстат зафиксировал демографический спад в Башкирии Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии с начала года зафиксированы спад рождаемости и повышение смертности.  Результаты исследований с января по май 2018 года представил Росстат.

Так, за пять месяцев текущего года в регионе родился 19 341 ребенок.  В прошлом году за этот период на свет появилось на 759 детей больше — 20 100. С начала года в республике умерли 21 824 человека, на 108 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 716). Естественная убыль населения составила 2483 человека.  Только в мае в Башкирии родилось 4074 ребенка, умерли 4475 человек.

Специалисты регистрируют снижение количества браков и повышение числа разводов. В Башкортостане с января по май 2018 года поженились 7212 пар. В прошлом году за этот же период супругами стали 7949 пар. Расторгли узы брака с начала этого года 6341 пара, за пять месяцев прошлого года — 6321 пара.

Теги: демография
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