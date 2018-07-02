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2 июля Понедельник

Уфа   °

В Уфе после нескольких трагедий на воде спасатели начали рейды по несанкционированным пляжам

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе проходят профилактические рейды по несанкционированным пляжам. Сотрудники Управления гражданской защиты г. Уфы, полиции и Комиссии по делам несовершеннолетних районов столицы посетили береговые зоны озера Теплое и реки Уфа.

Статистика показывает, что именно на несанкционированных пляжах Теплого озера больше всего было предотвращено несчастных случаев на воде уфимскими спасателями. Самым опасным местом здесь является сбросовый канал от предприятия ТЭЦ-2. Многие предпочитают купаться именно в этом месте, потому что вода здесь теплая и еще не успевает остывать. Еще одно опасное место — водный канал, впадающий в Уфимку на пересечении двух течений, теплого и холодного. Люди купаются здесь, не догадываясь о том, что из теплого места течением может вынести в холодное, на резкий перепад температуры организм человека может отреагировать болезненно, и справиться с силой воды будет очень сложно. Здесь особенно любят купаться дети. На днях на этом пляже спасатели вытащили из воды тонущую восьмилетнюю девочку, которую сносило течением, здесь же сотрудники ПСО спасли жизнь девятилетнему мальчику, едва не ставшему жертвой коварного течения Уфимки, а затем и 13-летнему подростку, у которого свело ногу. Как ранее сообщало агентство, накануне здесь утонул девятилетний мальчик.

Специалисты в очередной раз призывают граждан выбирать для купания только  санкционированные пляжи, где обследовано дно, установлены ограждающие зону купания буйки и несут постоянное дежурство спасатели. Категорически опасно заходить в воду в незнакомых местах. Там могут быть провалы на дне или бить родники. По этой причине не удалось спасти﻿ 23-летнего мужчину в поселке Старая Александровка, он купался в месте, где бьют родниковые воды. От резкого перепада температуры ему стало плохо, супруге не удалось вытащить мужа из воды. В этот день здесь же произошел еще один несчастный случай, спасти человека не удалось.

Рейды по несанкционированным пляжам продолжаются.

Теги: профилактические рейды
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