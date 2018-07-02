Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.75

EUR 72.99

2 июля Понедельник

Уфа   °

Зугура Рахматуллина: «Сабантуй - зрелищная форма приобщения детей к народной культуре и родным языкам»

ОБЩЕСТВО

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Иглинском районе в Улу-Теляке фермерский сабантуй в очередной, 30-й раз собрал многочисленных участников, зрителей, гостей из соседних районов и регионов, молодежь и детей. Праздник сельского труженика, организованный администрацией района, фермерским хозяйством Идиятуллина и Конгрессом татар Башкортостана, стал доброй традицией и своеобразной «визитной карточкой» района, в котором сегодня активно развиваются личные и фермерские хозяйства, специализирующиеся на пчеловодстве , растениеводстве, птицеводстве и животноводстве, племенном коневодстве, известном далеко за пределами республики.

В народном празднике приняла участие председатель Ассамблеи народов РБ Зугура Рахматуллина, депутаты разных уровней, представители национально-культурных организаций республики, гости из Татарстана. В рамках «взрослого» прошел и детский сабантуй со всеми традиционными праздничными атрибутами, выступлениями юных талантов в национальных костюмах, которые пели песни на родных языках, с различными состязаниями, национальными играми, аттракционами и призовым фондом.

В яркой культурно-зрелищной программе эстрадные звезды  республики,  профессиональные и самодеятельные  фольклорные коллективы поселений района представили зрителям песенное и танцевальное творчество. Своих поклонников собрали конные скачки, в которых приняли участие не только иглинские жокеи, но и представители других районов республики. Прошли разнообразные состязания, национальная борьба и традиционные игры, без которых не обходится ни один народный праздник.

«Сабантуй  - праздник мирного труда, доброго неба и света, дружбы, ставший в многонациональном мире символом единства, взаимопонимания и уважительного отношения друг к другу, — отметила Зугура Рахматуллина в своем выступлении. — Такими дружными районами сильна наша республика, сильна большая страна».

Огромен духовно-воспитательный потенциал народного праздника для его юных участников — детей, которые становятся свидетелями уважительного отношения взрослых к земле, к сельскому труду, к родному языку и культуре, пронизывающему каждый атрибут Сабантуя. Национальная кухня, традиции и обычаи, этнические наряды, родная речь, звучащая в песнях, которые поют и взрослые, и дети, — это ненавязчивая  зрелищно-эмоциональная форма приобщения детей и молодежи к многонациональной культуре и родным языкам, считает Зугура Рахматуллина.

Теги: Сабантуй, депутаты Госдумы
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В России вступили в силу новые правила продажи алкоголя
С 1 июля 2018 года в России вступили в силу новые правила продажи алкоголя. Об этом сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав
В каких домах Уфы отключат горячую воду с 2 по 13 июля - адреса
Предприятие «БашРТС» сообщило об очередном отключении горячей воды в Уфе для проведения ремонтных работ. С 2 по 13 июля без горячей воды останутся уфи
Важно: с сегодняшнего дня «Уралсиб» заблокирует карты Visa и Mastercard бюджетникам и студентам
Сегодня, 1 июля, банк «Уралсиб» заблокирует карты международных платежных систем Visa и Mastercard, на которые получали зарплаты и стипендии государстве
В Башкирии первая рабочая неделя июля начнется с жары до 33°
В Башкирии первая рабочая неделя июля начнется с жары. По информации Башгидромета, 2 июля жителей республики ожидает малооблачная погода без осадков. Ве
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть