Зугура Рахматуллина: «Сабантуй - зрелищная форма приобщения детей к народной культуре и родным языкам»

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Иглинском районе в Улу-Теляке фермерский сабантуй в очередной, 30-й раз собрал многочисленных участников, зрителей, гостей из соседних районов и регионов, молодежь и детей. Праздник сельского труженика, организованный администрацией района, фермерским хозяйством Идиятуллина и Конгрессом татар Башкортостана, стал доброй традицией и своеобразной «визитной карточкой» района, в котором сегодня активно развиваются личные и фермерские хозяйства, специализирующиеся на пчеловодстве , растениеводстве, птицеводстве и животноводстве, племенном коневодстве, известном далеко за пределами республики.

В народном празднике приняла участие председатель Ассамблеи народов РБ Зугура Рахматуллина, депутаты разных уровней, представители национально-культурных организаций республики, гости из Татарстана. В рамках «взрослого» прошел и детский сабантуй со всеми традиционными праздничными атрибутами, выступлениями юных талантов в национальных костюмах, которые пели песни на родных языках, с различными состязаниями, национальными играми, аттракционами и призовым фондом.

В яркой культурно-зрелищной программе эстрадные звезды республики, профессиональные и самодеятельные фольклорные коллективы поселений района представили зрителям песенное и танцевальное творчество. Своих поклонников собрали конные скачки, в которых приняли участие не только иглинские жокеи, но и представители других районов республики. Прошли разнообразные состязания, национальная борьба и традиционные игры, без которых не обходится ни один народный праздник.

«Сабантуй - праздник мирного труда, доброго неба и света, дружбы, ставший в многонациональном мире символом единства, взаимопонимания и уважительного отношения друг к другу, — отметила Зугура Рахматуллина в своем выступлении. — Такими дружными районами сильна наша республика, сильна большая страна».

Огромен духовно-воспитательный потенциал народного праздника для его юных участников — детей, которые становятся свидетелями уважительного отношения взрослых к земле, к сельскому труду, к родному языку и культуре, пронизывающему каждый атрибут Сабантуя. Национальная кухня, традиции и обычаи, этнические наряды, родная речь, звучащая в песнях, которые поют и взрослые, и дети, — это ненавязчивая зрелищно-эмоциональная форма приобщения детей и молодежи к многонациональной культуре и родным языкам, считает Зугура Рахматуллина.