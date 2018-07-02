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2 июля Понедельник

Уфа   °

Жительницу Уфы через суд обязали выселить из квартиры 30 собак и заплатить штраф почти 250 тысяч рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жительницу Уфы через суд обязали выселить из квартиры 30 собак и заплатить штраф почти 250 тысяч рублей Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Владелец магазина в Демском районе Уфы через суд добился того, чтобы собаки не топили его. Как установили в районном суде, с лета 2017 года магазин регулярно затапливало сверху.  

Был составлен акт осмотра помещения. Согласно нему, выявлены желтые пятна на потолке входной группы магазина, на стене, в торговом зале магазина. Причина затопления – собаки из квартиры № 16, которые опорожняются на лоджии", — уточнили в пресс-службе суда.

В итоге бизнесмен и соседи женщины, которая держала в квартире 30 собак, написали на нее жалобу. Служители Фемиды приняли решение оштрафовать хозяйку почти на 250 тысяч рублей, а животных выселить.  

Теги: суд, Демский район, собаки, Уфа
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