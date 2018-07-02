Фото: Из открытых источников Башкирия и Саксония укрепляют отношения на религиозном уровне Фото: Из открытых источников

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ»/.

В уфимской и стерлитамакской общинах побывали гости из Саксонии. Делегация представителей евангельско-лютеранской церкви под руководством епископа Карстена Рентзинга встретилась с российским архиепископом Дитрихом Брауэром.

В столице Башкирии лютеранцы прочитали совместную молитву, а после стали участниками круглого стола, обсудив вопросы церковной благотворительности.

«Гости из Саксонии посетили музей основоположника вероучения Мартина Лютера, находящийся в помещении диаконического центра при Уфимской кирхе, а также воскресную школу для детей. В ходе обмена мнениями члены делегации с удовлетворением отметили такие факторы общественной жизни в нашей республике как веротерпимость, дружбу между народами, сотрудничество и совместную гуманитарную деятельность представителей различных религиозных конфессий – всего, что есть в Башкортостане и чему Европе ещё предстоит учиться», — сообщили представители лютеранской веры в республике.

В подарок гости получили башкирские сувениры, а в Башкирии остался макет Рождественской Вифлеемской звезды и чаша для причастия.