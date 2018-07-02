Фото: Ксения Калинина Уровень заболеваемости ВИЧ в Башкирии снижается Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями опубликовал статистику заболеваемости ВИЧ-инфекцией. В этом году заразились 1299 человек: 782 мужчины (60,2%) и 517 — женщины (39,8%). Специалисты отметили, что 133 человека на данный момент находятся в колониях.

Среди беременных также есть зараженные ВИЧ — 284 женщины. 210 из них — родили.

«Показатель заболеваемости по республике составляет 31,97 на 100 тысяч населения. По сравнению с аналогичным периодом 2017 года зарегистрировано снижение заболеваемости на 8,32% (с 34,87 до 31,97 на 100 тысяч населения)», — уточнили специалисты.

Только за последнюю неделю в лабораториях подтвержден диагноз ВИЧ у 25 человек. Больше всего зараженных зарегистрировано в Уфе (10 человек).