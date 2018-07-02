Фото: ИА «Башинформ» Стала известна причина трехдневной задержки рейса из Уфы в Турцию Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

По данным, размещенным на онлайн-табло уфимского аэропорта, рейс из столицы Башкирии в Анталию должен вылететь в 7.05 по местному времени. Напомним, туристы уже третьи сутки (с 29 июня) не могут отправится на турецкое побережье. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина объяснила причины происходящего.

Как удалось выяснить Приволжской транспортной прокуратуре, самолет авиакомпании Atlasglobal сломался. Именно из-за этого в Уфе, а также в Нижнем Новгороде произошла многочасовая задержка рейсов.

Отметим, в Башкирии вылета в Анталию ожидают 219 пассажиров. Туристов задержанного рейса разместили в гостинице рядом с уфимским аэропортом.

Справка

Atlasglobal — турецкая авиакомпания, базирующаяся в Стамбуле. Создана в 2001 году. Выполняет рейсы из Турции в города Европы и Азии. Парк компании насчитывает около 30 лайнеров.