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2 июля Понедельник

Уфа   °

Стала известна причина трехдневной задержки рейса из Уфы в Турцию

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Стала известна причина трехдневной задержки рейса из Уфы в Турцию Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

По данным, размещенным на онлайн-табло уфимского аэропорта, рейс из столицы Башкирии в Анталию должен вылететь в 7.05 по местному времени. Напомним, туристы уже третьи сутки (с 29 июня) не могут отправится на турецкое побережье. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина объяснила причины происходящего.

Как удалось выяснить Приволжской транспортной прокуратуре, самолет авиакомпании Atlasglobal сломался. Именно из-за этого в Уфе, а также в Нижнем Новгороде произошла многочасовая задержка рейсов.

Отметим, в Башкирии вылета в Анталию ожидают 219 пассажиров. Туристов задержанного рейса разместили в гостинице рядом с уфимским аэропортом.  

Справка

Atlasglobal — турецкая авиакомпания, базирующаяся в Стамбуле. Создана в 2001 году. Выполняет рейсы из Турции в города Европы и Азии. Парк компании насчитывает около 30 лайнеров.

Теги: задержка рейса, Уфа, Турция, Анталия
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