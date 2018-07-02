Фото: ИА «Башинформ» Сегодня в Башкирии воздух прогреется до +34 градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

После незначительного спада жара снова вернулась в Башкирию. В понедельник, 2 июля, осадков на территории республики не ожидается.

«Ветер восточный, слабый, днем порывистый. Температура воздуха ночью 13-18°, днем 28-34°. На отдельных участках автодорог утром дымка, с ухудшением видимости до 1-2 км», — уточнили специалисты Башгидрометцентра.

В Уфе первая неделя июля начнется с солнечной погоды. Утром столбики термометров поднимутся до 22 градусов, к вечеру воздух прогреется до +31.