Фото: скриншот с видео УФССП по РБ В Уфе известный спортклуб остался без тренажеров по причине 5-миллионного долга Фото: скриншот с видео УФССП по РБ

УФА, 1 июл 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Уфе известный спортклуб «Фитнес холл», который расположен в торговом комплексе «Мир», остался без тренажеров. Причина — долг более пяти миллионов рублей.

Накануне судебные приставы вынесли практически все тренажеры. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на исполнении в настоящий момент находится более 80 исполнительных производств в отношении юридической организации ООО «Фитнес Инк».

В целях проверки имущественного положения приставом были сделаны запросы в соответствующие регистрирующие органы. Однако недвижимое имущество и автотранспортные средства за должником не зарегистрированы. Судебный пристав вынес постановление об аресте имущества должника.

«Оказание услуг, культивирующих среди населения здоровый образ жизни, имеет благие цели. При этом не оставляет сомнений тот факт, что ведение бизнеса такого рода подразумевает ответственность перед потребителями этих услуг. В данном случае нечистые на руку организаторы спортивного бизнеса, вероятно, будут нести ответственность перед клиентами, купившими абонементы на посещение фитнес клуба», — прокомментировали в ведомстве.

В скором времени все тренажеры будут реализованы, вырученные средства пойдут на погашение задолженности.