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Уфа   °

Отдыхающих на пляже в Башкирии напугали самолеты над головами

ОБЩЕСТВО

УФА, 1 июл 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В жаркую субботу в одном из популярных мест отдыха — на озере Ильмурзино (Барское) в Кушнарековском районе в 60 км от Уфы собралось сотни любителей пляжного отдыха.

Внезапно над их головами развернулось целое авиашоу.

Как сообщил агентству «Башинформ» очевидец, три легкомоторных самолета летали прямо над гладью озера и головами отдыхающих, демонстрируя различные пируэты.

«Многие люди с удовольствием смотрели бесплатное авиашоу, снимали видео. Но все-таки за рулем таких самолетов сидят непрофессиональные пилоты, и могут случиться непредвиденные ситуации», — высказал опасения мужчина.

Напомним, в 2013 году на озере Ильмурзино потерпел крушение самолет «Х32 — Бекас». На борту находились два человека, которые погибли.

Теги: летний отдых
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