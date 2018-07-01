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1 июля Воскресенье

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В Башкирии прогнозируется 4 класс пожароопасности: под угрозой семь районов

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии прогнозируется 4 класс пожароопасности: под угрозой семь районов Фото: автор

УФА, 1 июл 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В семи районах Башкирии прогнозируется 4 класс пожароопасности. Это Баймакский, Бакалинский, Белебеевский, Зилаирский, Куюргазинский, Туймазинский, Федоровский районы.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по РБ, всего с начала пожароопасного периода 2018 года на территории Республики Башкортостан возникло 98 очагов природных пожаров (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 25 очагов) на общей площади 754,31 га (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 338,05 га, увеличение на 416,26 га).

1 июля в связи с жаркой сухой погодой по республике прогнозируются пожароопасность 3, местами 2 и 4 классы.

Теги: пожары, пожароопасность
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