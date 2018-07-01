Фото: автор «Натали Турс» объяснил отмену ряда чартеров Фото: автор

УФА, 1 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Туроператор «Натали Турс» отменил чартерные программы, чтобы сократить убытки и стабилизировать финансовую ситуацию, сообщил «Интерфаксу» глава компании Владимир Воробьев.

Как сообщал «Башинформ», с 30 июня «Натали Курс» отменил чартеры в шесть городов Испании, Италии и Турции в связи с низкой рентабельностью.

«Все чартерные рейсы нами были оплачены, включая депозиты на вывозные рейсы, поэтому они выполняются для того, чтобы людей вывезти. В течение недели до следующих выходных всех вывезем, и на этом чартеры на это лето закроем. Завозить туристов по этим программам не будем, самолеты полетят пустыми. Средства «Турпомощи» для вывоза туристов не понадобятся», — приводит слова Воробьева «Интерфакс».

В компании считают, что отмена чартерных программ позволит сократить убытки. «Гонять незагруженные самолеты или заполнять их по дешевой цене мы не считаем возможным», — пояснил глава «Натали Турс»».

Кстати, по его мнению, к падению спроса на поездки за рубеж привели несколько факторов: рост курса валюты и чемпионат мира по футболу из-за которого россияне предпочли остаться дома.