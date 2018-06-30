В Башкирии прошел сход мусульман, посвященный памяти имама Хусейн-бека

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Чишмах прошло массовое праздничное мероприятие, посвященное памяти известного проповедника ислама среди башкир, берет свое начало в 2004 году. В программу мероприятия вошли два значимых события: XV межрегиональный детско-юношеский конкурс «Я познаю Ислам» и торжественное собрание имамов Башкортостана.

В районном Дворце культуры поселка собрались юные участники конкурса, их группы поддержки, гости из районов республики и соседних областей. Более 200 юных знатоков ислама, самые младшие из которых еще не учатся в школе, проявили свою любовь к Священному Корану, соревнуясь в четырех номинациях, в зависимости от возраста и «стажа» обучения. Победителей ждали призы от организаторов – спортивные велосипеды, участников – памятные подарки, и всех детей – сладкая вата.

В это же время на местном кладбище «Акзират», около мавзолея Хусейн-бека, имамы республики во главе с Шейх-уль-Исламом, Верховным муфтием, Председателем ЦДУМ России Талгатом Сафа Таджуддином молились за мир и покой в нашей Отчизне и за то, чтобы милость Аллаха не оставила в том мире покойного имама. Как известно, этот известный мусульманский просветитель считается одним из первых распространителей ислама на территории современной Башкирии. Его останки были два года назад торжественно перезахоронены в мавзолее на чишминской земле.

После молитвы Верховный муфтий Талгат Таджуддин наградил участников конкурса «Я познаю Ислам». В первой номинации (дети и подростки, проходившие обучение в мечети один год) победителями стал Бикмеев Ильназ (д.Узыбаш, 8 лет). Вторая номинация (обучавшиеся два года) — Ханов Тимур (г.Нефтекамск, 9 лет). Третья номинация (обучавшиеся более трех лет) – Холматов Зилдулло (г.Оренбург, 14 лет).

Сход в Чишмах завершился коллективным намазом и праздничным обедом на свежем воздухе.