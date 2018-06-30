В Башкирии «Единая Россия» определилась с кандидатами в депутаты парламента

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкортостане состоялась конференция регионального отделения «Единой России», в ходе которой партийцы выдвинули своих кандидатов на выборы в Государственное Собрание – Курултай РБ шестого созыва. Вел конференцию Секретарь регионального отделения партии, председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев. Всего в работе конференции, состоявшейся 30 июня, приняли участие более 220 делегатов, сообщили в пресс-службе партии.

Списки кандидатов были сформированы по итогам тайного голосования. По единому избирательному округу общереспубликанский список возглавил Глава региона Рустэм Хамитов. Также в «тройку» вошли депутат Госсобрания РБ Оксана Савченко и глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

В региональную группу вошли еще 165 человек, таким образом в списке значатся 168 кандидатов. Еще 55 человек выдвинуты по одномандатным избирательным округам.

Напомним, 3 июня в Башкортостане прошло предварительное голосование «Единой России» по определению кандидатов от партии для выдвижения на выборах депутатов. Сами выборы депутатов законодательного собрания региона назначены на 9 сентября 2018 года. Жителям республики предстоит избрать 110 депутатов. При этом половина из них избирается по одномандатным округам, остальные 55 — по единому избирательному округу.