Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.75 ↓

EUR 72.99 ↑

30 июня Суббота

Уфа   °

Для жителей Башкирии открывается «горячая линия» по оказанию медицинских услуг

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Для жителей Башкирии открывается «горячая линия» по оказанию медицинских услуг Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Со 2 июля 2018 года для жителей Республики Башкортостан открывается «горячая линия» по оказанию медицинских услуг за счет кредитных средств. Позвонив по телефону (347) 218-09-78 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, жители республики смогут получить бесплатную консультацию в Госкомитете РБ по торговле.

«Поводом для открытия «горячей линии» послужили многочисленные обращения граждан, заключивших договора на оказание медицинских услуг за счет кредитных средств, — сообщила начальник отдела защиты прав потребителей и рекламы Госкомитета РБ по торговле Ляля Сулейманова. – «Горячая линия» будет работать по 27 июля 2018 года включительно».

Кроме того, можно будет обратиться за консультацией по вопросам заключения договоров на оказание других видов услуг, например, финансовых.

Теги: медицинские услуги, горячая линия
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Из Уфы в Анталию не могут вылететь 219 пассажиров
На шесть часов задерживается рейс авиакомпании Atlasjet Airlines (AtlasGlobal) из Уфы в Турцию. В столичном аэропорту на рейс ожидают посадки 219 пассажи
На трассе в Башкирии нашли потерявшегося ребенка
7-летнюю потерявшуюся девочку заметили сотрудники ОМОНа Управления Росгвардии по РБ, когда возвращались со специального задания. Ребенок был обнаружен н
Жаркая погода возвращается в Башкирию, воздух прогреется до 34 градусов
В предстоящие выходные в Башкирию после небольшого перерыва возвращается жара, температура воздуха вновь повысится до 30-градусных отметок. В понедель
В Уфе во время ливня вновь затопило здание Росреестра
В Уфе во время прошедшего вчера ливня затопило здание Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть