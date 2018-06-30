Фото: ИА «Башинформ» Для жителей Башкирии открывается «горячая линия» по оказанию медицинских услуг Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Со 2 июля 2018 года для жителей Республики Башкортостан открывается «горячая линия» по оказанию медицинских услуг за счет кредитных средств. Позвонив по телефону (347) 218-09-78 в рабочие дни с 09.00 до 18.00, жители республики смогут получить бесплатную консультацию в Госкомитете РБ по торговле.

«Поводом для открытия «горячей линии» послужили многочисленные обращения граждан, заключивших договора на оказание медицинских услуг за счет кредитных средств, — сообщила начальник отдела защиты прав потребителей и рекламы Госкомитета РБ по торговле Ляля Сулейманова. – «Горячая линия» будет работать по 27 июля 2018 года включительно».

Кроме того, можно будет обратиться за консультацией по вопросам заключения договоров на оказание других видов услуг, например, финансовых.