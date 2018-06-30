Сборная Башкирии стала второй по итогам состязаний в оборонно-спортивном лагере «Гвардеец»

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Завершилась первая смена юнармейского оборонно-спортивного лагеря Приволжского федерального округа «Гвардеец». Она проходила в двух регионах: в Нижегородской области (г. Кстово) и Пензе, сообщили в аппарате ГФИ.

«Гвардеец» – уникальный военно-патриотический проект, организованный по инициативе Михаила Бабича и при активном содействии Министерства обороны Российской Федерации, ДОСААФ России, правительств Пензенской и Нижегородской областей.

В течение первой смены, которая длилась 18 дней, в двух лагерях «Гвардеец – 1» (г. Кстово) и «Гвардеец – 2» (г. Пенза) прошли спортивную и военную подготовку 360 учащихся 8-9 классов из всех регионов ПФО. Большинство из них – это подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, воспитывающиеся в многодетных семьях, дети военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, а также воспитанники шести окружных кадетских корпусов и представители Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

С завершением первой смены участников поздравили действующие военнослужащие, представители военно-патриотических клубов и творческие коллективы.

«Я знаю, что вы с большим интересом знакомились с жизнью подразделения, образцами современной техники, каждый из вас во время стрельб получил возможность почувствовать в руках боевое оружие. Было нелегко, но преодоление трудностей позволяет уважать себя, закаляет мужской характер. Только тот, кто сумел победить свои слабости, проявить волю и добиться результата знает, что такое настоящая победа, — заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игорь Паньшин.

С закрытием лагеря юных гвардейцев также поздравили губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Во время церемонии закрытия ребята продемонстрировали гостям свои умения в юнармейской военизированной эстафете, элементы рукопашного боя, а также исполнили вокально-хореографические композиции с флагами. А в завершении юные гвардейцы прошли единым строем с курсантами и личным составом военной академии.

На протяжении 18 дней участники первой смены лагеря «Гвардеец» осваивали навыки тактической, огневой, специальной и строевой подготовки, совершали полевые выходы, состязались в спортивных играх. У ребят была возможность изучить быт военнослужащих Российской армии, ощутить ее дух, а также познакомиться с новейшими образцами военной техники.

Юноши, прошедшие образовательные и соревновательные программы лагеря «Гвардеец», вступили в ряды движения «Юнармия» и принести первую в своей жизни присягу на верность Родине. Кроме этого, для подростков в дни смены была предусмотрена увлекательная культурно-экскурсионная программа с посещением главных достопримечательностей Нижегородской и Пензенской областей.

Кульминацией дня закрытия стало награждение победителей и призеров спортивных соревнований, а также общекомандного зачета. По итогам первой смены лагеря «Гвардеец – 2» (г. Пенза) третье место в спортивных состязаниях заняла сборная Оренбургской области, второе место – команда Республики Башкортостан, победу одержали ребята из Саратовской области.