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30 июня Суббота

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Травматолог-ортопед из Кумертау стал призёром Всероссийского конкурса врачей

ОБЩЕСТВО
Фото: социальные сети

Травматолог-ортопед из Кумертау стал призёром Всероссийского конкурса врачей Фото: социальные сети

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Министерство здравоохранения России подвело итоги и назвало победителей Всероссийского конкурса врачей 2018 года. В числе призёров – травматолог-ортопед городской больницы Кумертау Алексей Шваров, занявший третье место в соответствующей номинации.

Всего в этом году на конкурс поступило 667 работ по 29 номинациям из 56 субъектов Российской Федерации и семи федеральных органов исполнительной власти.

Напомним, что Алексей Шваров также стал победителем республиканского конкурса «Лучший врач года».

Медики Башкортостана регулярно принимают участие во Всероссийском конкурсе врачей. Так, в прошлом году его победителями и призёрами стали сразу четыре специалиста. Лучшим офтальмологом признан заведующий отделением Уфимского НИИ глазных болезней Ильдар Зайдуллин. В номинации «Лучший инфекционист» третье место присуждено заведующей отделением Республиканского кожно-венерологического диспансера Эльвире Гуменной. Одной из лучших в своей профессии стала Эльвира Кудоярова – врач-фтизиатр Детского противотуберкулезного санатория «Толпар». Третье место в номинации «Лучший руководитель медицинской организации» – у главного врача Исянгуловской центральной районной больницы Азата Байгильдина.

Их достижения отметил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на недавнем торжественном собрании, посвящённом Дню медицинского работника.

– Система здравоохранения республики объединяет десятки тысяч врачей, специалистов, руководителей, сестёр и фельдшеров – настоящих профессионалов, подвижников своего дела. Имена многих из них известны за пределами республики, – сказал руководитель региона. – Мы, конечно же, надеемся, что лидеры здравоохранения и дальше будут показывать пример в том числе и молодому поколению.

Теги: глава рб, здравоохранение
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