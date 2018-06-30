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30 июня Суббота

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«Натали Турс» с 30 июня отменяет чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Ираклион и Анталию

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

«Натали Турс» с 30 июня отменяет чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Ираклион и Анталию Фото: автор

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Компания «Натали Турс» приняла решение с 30 июня сократить ряд чартерных программ из-за их плохих финансовых показателей. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Будут отменены чартеры в Барселону, Римини, Катанию, Неаполь, Ираклион и Анталию, сообщает РИА Новости. Программы на основе регулярных перевозок будут осуществляться в обычном режиме.

В АТОР подчеркнули, что «Панорама-тур» обещает компенсировать туристам средства по всем отмененным турам на базе чартерной перевозки. Возврат денежных средств будет осуществляться в соответствии с законодательством, отмечается в сообщении. Однако, по словам руководителя правовой службы АТОР Надежды Ефремовой, сроков возврата в законе не прописано.

Ранее Ростуризм организовал рабочую встречу с руководством «Натали Турс» в связи с поступавшими в течение нескольких дней обращениями относительно деятельности компании. Президент компании Владимир Воробьев заверил, что туроператор в состоянии исполнять свои обязательства перед туристическими компаниями и туристами и гарантировал, что все приобретенные клиентами группы компаний услуги будут оказаны в срок и в полном объеме.

Теги: Туризм сокращение чартерных программ
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