Буздякский чиновник незаконно завладел квартирой
Буздякский чиновник незаконно завладел квартирой Фото: СКР по РБ
УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Заместитель главы сельсовета Буздякского района подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. Следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан по материалам проверки, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело.
«В 2014 году подозреваемый, желая получить социальное жилье, умышленно скрыл недавний факт отчуждения его супругой принадлежащего ей имущества. После чего, являясь председателем комиссии по жилищным вопросам администрации сельсовета, обеспечил признание его, его супруги и сына нуждающимися в улучшении жилищных условий. В результате ими была получена комната, площадью 21.7 кв. м, на которую впоследствии он зарегистрировал право собственности», — сообщается на сайте СКР по РБ.
В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.