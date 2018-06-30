Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.75 ↓

EUR 72.99 ↑

30 июня Суббота

Уфа   °

Буздякский чиновник незаконно завладел квартирой

ОБЩЕСТВО
Фото: СКР по РБ

Буздякский чиновник незаконно завладел квартирой Фото: СКР по РБ

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Заместитель главы сельсовета Буздякского района подозревается в мошенничестве с использованием служебного положения. Следственное управление Следственного комитета России по Республике Башкортостан по материалам проверки, поступившим из органов прокуратуры, возбуждено уголовное дело.

«В 2014 году подозреваемый, желая получить социальное жилье, умышленно скрыл недавний факт отчуждения его супругой принадлежащего ей имущества. После чего, являясь председателем комиссии по жилищным вопросам администрации сельсовета, обеспечил признание его, его супруги и сына нуждающимися в улучшении жилищных условий. В результате ими была получена комната, площадью 21.7 кв. м, на которую впоследствии он зарегистрировал право собственности», — сообщается на сайте СКР по РБ.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: коррупция, СК по РБ
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Из Уфы в Анталию не могут вылететь 219 пассажиров
На шесть часов задерживается рейс авиакомпании Atlasjet Airlines (AtlasGlobal) из Уфы в Турцию. В столичном аэропорту на рейс ожидают посадки 219 пассажи
На трассе в Башкирии нашли потерявшегося ребенка
7-летнюю потерявшуюся девочку заметили сотрудники ОМОНа Управления Росгвардии по РБ, когда возвращались со специального задания. Ребенок был обнаружен н
Жаркая погода возвращается в Башкирию, воздух прогреется до 34 градусов
В предстоящие выходные в Башкирию после небольшого перерыва возвращается жара, температура воздуха вновь повысится до 30-градусных отметок. В понедель
В Уфе во время ливня вновь затопило здание Росреестра
В Уфе во время прошедшего вчера ливня затопило здание Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть