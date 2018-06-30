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30 июня Суббота

Уфа   °

В Башкирии сегодня жарко: 30 градусов и без осадков

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии сегодня жарко: 30 градусов и без осадков Фото: автор

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии в выходные осадков не ожидается. Лишь по востоку республики возможны небольшие кратковременные дожди, днем с грозами. Воздух прогреется до 30 градусов. Ветер северный, северо-восточный слабый. В воскресенье тоже будет жарко и преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха: ночью 11-16°, днем 27-32°;В понедельник, 2 июля,   ожидается  дальнейшее повышение температуры воздуха днем до 29-34°. Во второй половине следующей недели жара пойдет на спад.Грозовые дожди, ливни, град, шквалистые усиления ветра до сильного пройдут по республике в середине наступающей недели.

Теги: погода, жара
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