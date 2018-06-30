В Башкирии сегодня жарко: 30 градусов и без осадков
В Башкирии сегодня жарко: 30 градусов и без осадков Фото: автор
УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
В Башкирии в выходные осадков не ожидается. Лишь по востоку республики возможны небольшие кратковременные дожди, днем с грозами. Воздух прогреется до 30 градусов. Ветер северный, северо-восточный слабый. В воскресенье тоже будет жарко и преимущественно без осадков. Ветер восточный, юго-восточный слабый. Температура воздуха: ночью 11-16°, днем 27-32°;В понедельник, 2 июля, ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха днем до 29-34°. Во второй половине следующей недели жара пойдет на спад.Грозовые дожди, ливни, град, шквалистые усиления ветра до сильного пройдут по республике в середине наступающей недели.