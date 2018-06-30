Валентина Матвиенко отметила положительный опыт развития добровольчества в Башкирии

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Суздале состоялось пленарное заседание VII парламентского форума «Историко-культурное наследие России» на тему «Реставрация. Деревянное зодчество. Добровольчество (волонтерство): концептуальные и законодательные аспекты».Участников и гостей форума приветствовала Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

О работе, проводимой в Республике Башкортостан, в сфере развития добровольчества (волонтерства) участникам пленарного заседания рассказал директор Республиканского центра волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив Ильшат Биккулов. Он отметил, что к данной работе в республике подошли системно и ответственно. В 2015 году по инициативе Министерства молодежной политики и спорта региона был создан центр для координации добровольческих (волонтерских) объединений. На сегодняшний день в Башкортостане насчитывается более 204 волонтерских объединений и групп, зарегистрировано более 17000 волонтеров в республике.

«Нам удалось систематизировать и активизировать работу во всех муниципальных образованиях республики, в каждом из которых мы назначили кураторов, закрепили за ними ответственность. Тем самым получили тесную взаимосвязь и четкую схему действий между республикой и муницпалитетами. В свою очередь, муниципалитеты получили возможность участия в республиканских и федеральных форумах и грантовых конкурсах», — рассказал Ильшат Биккулов.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила важность работы, проводимой в Башкортостане.

В ходе секции «Возрождение и развитие в России традиций добровольчества (волонтерства)», модератором которой выступила первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, сенатор от Башкортостана Лилия Гумерова, также обсуждался успешный опыт региона в данном направлении. Так, на Форуме социальных инноваций регионов в июне 2017 года молодежь Башкортостана предложила наделить общественные организации статусом «НКО, оказывающие общественно-полезные услуги». Инициатива обрела статус федерального закона.

Еще одним из ярких примеров активности молодежи Башкортостана Ильшат Биккулов назвал предложение о проведение всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Данная инициатива была поддержана Федеральным агенством по делам молодежи, Роспатриотцентром и сегодня реализуется как основополагающее мероприятие Ассоциации волонтёрских центров России и охватывает все субъекты Российской Федерации. В результате реализации конкурса регионы — победители получат субсидии до 3 млн. рублей.