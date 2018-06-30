Фото: ИА «Башинформ» С 1 июля в России запустят горячую линию для беременных женщин Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

С 1 июля беременные женщины смогут получить бесплатную консультацию психолога из любой точки России. Линию запускает международный фонд «Женщины за жизнь».

«Очень часто беременные женщины нуждаются в моральной поддержке и профессиональной помощи. Чтобы помочь им не сделать ошибок, о которых они впоследствии могут сожалеть, мы открываем горячую линию поддержки», — говорит руководитель фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

Звонки для женщин будут бесплатными. Номер горячей линии: 8 (800) 200-04-92.

Линия будет работать в будние дни с 09.00 до 21.00.