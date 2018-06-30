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30 июня Суббота

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Ученые рассказали о способе снизить риск преждевременной смерти

ОБЩЕСТВО

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Обращение к одному лечащему врачу в течение жизни серьезно улучшает качество медицинской помощи и уменьшает риск преждевременной смерти. Соответствующее исследование было опубликовано экспертами Университета Эксетера и Манчестерского университета. Чтобы сделать такой вывод, ученые проанализировали данные 22 масштабных исследований из девяти стран, сообщают «Известия».

Более 80% научных работ указывали на связь между непрерывностью лечения у одного врача и снижением смертности. При этом положительный эффект был отмечен как у пациентов врачей общей практики, так и узкоспециализированных медиков. Исследователи сделали вывод, что, несмотря на быстрое развитие медицины, человеческий фактор всё еще имеет важное значение при лечении пациентов.

Теги: наука, здравоохранение, продолжительность жизни
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