Ученые рассказали о способе снизить риск преждевременной смерти

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Обращение к одному лечащему врачу в течение жизни серьезно улучшает качество медицинской помощи и уменьшает риск преждевременной смерти. Соответствующее исследование было опубликовано экспертами Университета Эксетера и Манчестерского университета. Чтобы сделать такой вывод, ученые проанализировали данные 22 масштабных исследований из девяти стран, сообщают «Известия».

Более 80% научных работ указывали на связь между непрерывностью лечения у одного врача и снижением смертности. При этом положительный эффект был отмечен как у пациентов врачей общей практики, так и узкоспециализированных медиков. Исследователи сделали вывод, что, несмотря на быстрое развитие медицины, человеческий фактор всё еще имеет важное значение при лечении пациентов.