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29 июня Пятница

Уфа   °

В Башкирии чиновницу уволили в связи с утратой доверия

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Прокуратура республики провела проверку по обращению о нарушении антикоррупционного законодательства заместителем председателя Государственного комитета региона по чрезвычайным ситуациям.

Установлено, что служащая воспользовалась должностным положением, чтобы внести в автоматизированную программу недостоверные данные. Ложная запись свидетельствовала об утверждении комиссией госкомитета её кандидатуры на получение государственной субсидии для улучшения жилищных условий.

Кроме того, она не отразила в справке о доходах сведения об аренде ею жилой квартиры.

«В связи с недостоверным представлением чиновницей сведений об имуществе, находящемся в пользовании, и наличием в ее действиях конфликта интересов, прокуратура республики внесла представление, по результатам рассмотрения которого принято решение о ее увольнении», — говорится на сайте ведомства.

В настоящее время служебный контракт со служащей расторгнут, она уволена с государственной гражданской службы в связи с утратой доверия.

Теги: прокуратура рб, антикоррупционная деятельность
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