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29 июня Пятница

Уфа   °

Парламентарии Башкирии законодательно снизят автомобильные заторы

ПОЛИТИКА

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Депутаты Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан внесли изменения в региональный закон об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности. Теперь на стационарные торговые объекты общей площадью свыше десяти тысяч квадратных метров распространены требования, установленные в отношении объектов дорожного сервиса по проектированию, строительству и содержанию примыканий их к автомобильным дорогам.

«Речь идет об оборудовании стоянок, заездов и съездов к торговым объектам, переходно-скоростных полос, светофоров и иных элементов обустройства автодороги, – прокомментировал Председатель Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. – Эти требования нацелены, во-первых, на обеспечение безопасности дорожного движения, а во-вторых, на устранение заторов в местах расположения крупных торговых комплексов. Не все места примыкания к дорогам таких объектов оборудованы должны образом, что нередко влечет за собой затруднение в движении транспорта и образование пробок в часы-пик. В отношении дорог федерального значения соответствующий закон был принят Госдумой в конце прошлого года».

Регионы и органы местного самоуправления вправе распространить аналогичные требования на дороги регионального, межмуниципального и местного значения. Подсчитано, что данные требования к торговым объектам позволят увеличить в местах их расположения пропускную способность автомобильных дорог в 2,7 раза.

Принятый депутатами закон подписан Главой Республики Башкортостан и вступает в силу 7 июля текущего года.

Теги: Госсобрание РБ, автомобильные заторы
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