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29 июня Пятница

Уфа   °

AО «Транснефть - Урал» провело масшабные учения на реке Сим

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ОБЩЕСТВО

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Иглинском районе на реке Сим прошли масштабные командно-штабные учения: свою готовность к ликвидации чрезвычайных ситуаций проверили башкирские нефтепроводчики. Утром 27 июня близ деревни Казаяк-Хуснуллино, где реку Сим пересекает одна из крупнейших российских «нефтяных артерий» – магистральный нефтепровод Усть-Балык – Курган – Уфа – Альметьевск – произошла чрезвычайная ситуация: из «поврежденной» трубы в воду «попала нефть». Конечно, и повреждение нефтепровода, и утечка были лишь вводной к учениям, однако действия по ликвидации серьезной угрозы отрабатывались без всяких скидок на «условность». Уже через несколько минут после поступления оперативной информации о происшествии перекачка нефти была условно остановлена, а с ближайшего объекта АО «Транснефть – Урал» – линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Улу-Теляк» – на место выехала патрульная группа, которая подтвердила «факт» выхода нефти. При подобных происшествиях на водных объектах – особенно реках – важнейшей задачей является быстрая локализация загрязнения и недопущение его дальнейшего распространения. Счет идет буквально на минуты, а успех во многом зависит не только от численности и уровня оснащенности аварийных подразделений, но и от их быстрой и слаженной работы, готовности ко всем возможным осложнениям.АО «Транснефть – Урал» направило в зону «чрезвычайной ситуации» около 160человек и более 60 единиц техники. На месте происшествия был организован оперативный штаб, который осуществлял эффективное управление всеми аварийными подразделениями. Чтобы остановить распространение «загрязнения»,нефтепроводчики развернули на реке Сим три рубежа боновых заграждений общей протяженностью 1300 метров, а для временного хранения собранной нефти смонтировали специальные емкости общим объемом свыше 1000 кубометров.

На протяжении всего времени проведения учений специалисты-экологи брали пробыводы и почвы для анализа. Можно быть уверенным, что в случае возникновения реальной чрезвычайной ситуации подобные действия позволят обеспечить уверенную ликвидацию угрозы.К участию в КШУ были привлечены подразделения и других организаций системы ПАО «Транснефть»: охрану периметра осуществлял персонал ООО «Транснефть охрана», всеми видами связи оперативный штаб и аварийные подразделения обеспечили специалисты АО «Связьтранснефть».Во время учений проверялась не только слаженность действий нефтепроводчиков, но и качество совместной работы с органами государственной власти и МЧС. Было налажено эффективное взаимодействие с Главным управлением МЧС России по РБ, Администрацией и Единой дежурной диспетчерской службой Иглинскогорайона. Для помощи в ликвидации потенциальных возгораний к месту учений прибыли пожарные ПЧ–79 «22 отряда Федеральной противопожарной службы по РБ», а заботу о возможных пострадавших готовы были взять на себя медики Иглинской центральной районной больницы.Ход проведения командно-штабного учения контролировали наблюдатели ПАО «Транснефть» и заместитель начальника Главного управления МЧС России по РБ В. Барзайкин, который отметил, что с поставленными задачами по отработке действий в условиях угрозы и при возникновении чрезвычайной ситуации аварийно-спасательные формирования АО «Транснефть – Урал» справились успешно.

Теги: транснефть-урал, учения
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