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29 июня Пятница

Уфа   °

В Башкирии дети-сироты поселка Иглино справили новоселье

ОБЩЕСТВО
Фото: сайт Иглинского района

Фото: сайт Иглинского района

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В пятницу, 29 июня в поселке Иглино долгожданные ключи от квартир получили более 20 детей-сирот. Новоселов поздравил премьер-министр правительства республики Рустэм Марданов.

«Отрадно видеть, что в Иглинском районе с такой внимательностью относятся к данной жилищной программе. А новоселам хочется пожелать нового счастья и успехов в новых квартирах», – отметил Рустэм Марданов.

Новоселы дома №25/2 по улице Строителей вместе с высокими гостями, в том числе с представителями подрядчика – Фонда развития жилищного строительства Республики Башкортостан – осмотрели несколько квартир и остались довольны качеством строительства социального жилья, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Всего за период с 2015 по 2018 годы в Иглинском районе детям-сиротам предоставлено 59 квартир. Соседний дом, где квартиры получили 13 детей-сирот, был введен в декабре 2017 года, а в марте 2018 года новоселье справили уже переселенцы из ветхого и аварийного жилья в селе Охлебинино.

Теги: сироты, жилье
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