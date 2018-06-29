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29 июня Пятница

Уфа   °

В Уфе красные дипломы вручили около 600 выпускникам авиационного университета

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Уфе красные дипломы вручили около 600 выпускникам авиационного университета Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Уфе красные дипломы вручили около 600 выпускникам Уфимского государственного авиационного технического университета. Наряду с ними дипломы с отличием получили и те, кто окончил Уфимский авиационный техникум и Кумертауский авиационный колледж. Два этих ссуза входят в структуру УГАТУ и ведут обучение по программам среднего профессионального образования.

Торжественная церемония вручения заветных корочек отличникам и активистам общественной, культурно-творческой и спортивной жизни вуза состоялась на главной площади УГАТУ у самолета-памятника МиГ-19.

В этом году обучение в университете завершают около 4000 человек. Среди них 3241 — бакалавры, специалисты и магистры, 44 аспиранта и 573 специалиста среднего звена.

6 июля дипломы и предписания о распределении в воинские части получат молодые лейтенанты — выпускники Учебного военного центра УГАТУ. В 14 часов пройдет праздничная церемония присвоения воинских званий выпускникам, прошедшим обучение по программам подготовки солдат, сержантов и офицеров, сообщили в пресс-центре УГАТУ.

Теги: УГАТУ
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