В Уфе суд признал виновными в ДТП сразу двух водителей
В Уфе суд признал виновными в ДТП сразу двух водителей Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.
В Уфе суд признал виновными в ДТП сразу двух его участников. Mitsubishi Lancer и Jeep Grand Cherokee столкнулись на перекрестке. В аварии погибла пассажирка седана. Автоинспекторы установили, что «Мицубиси» ехал на красный сигнал светофора, а джип также двигался не по правилам. В итоге 49-летний водитель «Лансера» и 36-летний водитель внедорожника приговорены к 2 и 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении, с лишением водительских прав на 3 года. Также суд частично удовлетворил иск семьи погибшей женщины, сообщили в пресс-службе Верховного суда РБ.