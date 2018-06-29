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29 июня Пятница

Уфа   °

Общественный совет по строительству мусороперерабатывающего комплекса ТБО под Благовещенском начал свою работу

ОБЩЕСТВО
Фото: Регион-капитал

Общественный совет по строительству мусороперерабатывающего комплекса ТБО под Благовещенском начал свою работу Фото: Регион-капитал

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Анастасия Скалкина/.

В Башкирии появится мусороперерабатывающий комплекс ТБО. В частности, в Благовещенском районе республики. Подробности и обстоятельства возведения объекта, его работу обсудили на первом общественном совете. На нем присутствовали 15 человек, включая представителей компании-застройщика ООО «Регион-Капитал».

Среди инициативных граждан, которым не все равно, что будет построено в пяти километрах от Благовещенска, значатся председатель Благовещенского районного Совета ветеранов Валентина Бажина, член Совета ветеранов боевых действий Благовещенска Андрей Конюхов, представитель Благовещенского арматурного завода, ведущий специалист по охране окружающей среды Светлана Чернятьева, заведующий отделом Благовещенского информационного центра «Панорама» Гульнара Харисова, главный инженер МУП Управления по благоустройству Благовещенска, специалист по переработке отходов Оксана Каташова.

Первым взял слово руководитель проекта ООО «Регион-Капитал». Он начал с законодательства, которое застройщик соблюдает.

«Проектная документация на объект прошла государственную экологическую экспертизу, это подтверждает приказ Управления Росприроднадзора РБ. Все нормы экологических требований соблюдены. Также в заключении указана необходимость и условия одновременного ввода в эксплуатацию мусоросортировочного комплекса. Уже есть проект совмещенной санитарно-защитной зоны на полигон ТКО и мусоросортировочный комплекс, которая составляет 1000 метров. Сегодня проектная документация проходит Главную государственную экспертизу на федеральном уровне», — отметил руководитель проекта «Регион-Капитал» Айрат Фархшатов.

Важность начала работы Общественного совета подчеркнула и зампредседателя Комитета Госсобрания-Курултая Башкирии по аграрным вопросам, экологии и природопользования Руфина Шагапова.

«Нам очень важны и нужны такие Общественные Советы, чтобы у людей не оставалось информационного вакуума в вопросах обращения с отходами. И важно не допускать «экологического терроризма», когда этот вакуум используется в негативных целях», — отметила депутат.

Отметим, что Общественный совет по строительству мусороперерабатывающего комплекса ТБО под Благовещенском будет собираться каждый месяц и обсуждать насущные и актуальные вопросы. На следующем заседании члены инициативной группы планируют обсудить кандидатуры и выбрать председателя совета.

Теги: ТБО, комплекс, Благовещенск
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