Фото: Олег Яровиков На трассе в Башкирии нашли потерявшегося ребенка Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

7-летнюю потерявшуюся девочку заметили сотрудники ОМОНа Управления Росгвардии по РБ, когда возвращались со специального задания. Ребенок был обнаружен на мосту через реку Сакуловка в Дюртюлинском районе Башкирии.

Девочка шла вдоль оживленной трассы, заплаканная и чумазая, ведя рядом с собой велосипед и детскую коляску. На улице было очень жарко, температура воздуха достигла 35 градусов. До ближайшего населенного пункта было около двух километров. Поэтому старший группы принял решение остановить служебную машину, чтобы помочь ребенку, рассказали в пресс-службе ведомства.

«Первым делом я посмотрел, нет ли в детской коляске ребенка, — вспоминает увидевший девочку майор. — К счастью, там оказался щенок. Осмотрели девочку — телесных повреждений не обнаружили. Воды дали и ей, и щенку — оба были сильно обезвожены. Успокоив, стали расспрашивать, как ее зовут и как она оказалась на опасной трассе».

Выяснилось, что Юле семь лет. Она не смогла сразу вспомнить, где живет. Тогда спецназовцы посадили ее в служебную машину и повезли в ближайшую деревню, чтобы разыскать родителей. Уже подъехав к населенному пункту, девочка вспомнила улицу и показала дом, в котором живет.

Мама о пропаже ребенка узнала только тогда, когда увидела людей в форме. По словам женщины, девочка увязалась за деревенскими ребятишками старшего возраста. Видимо, потом она потом отстала от них, заблудилась и пошла куда глаза глядят. Ребенка и щенка передали родителям.