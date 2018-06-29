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29 июня Пятница

Уфа   °

В Уфе вынесен приговор наркогруппе из 13 человек

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Уфе вынесен приговор наркогруппе из 13 человек Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе завершен судебный процесс в отношении 12 жителей Башкирии и одного жителя Томской области. Группа действовала с сентября 2015 по февраль 2016 года в Уфе и Стерлитамаке. Ее деятельность пресек Наркоконтроль (структура ныне ликвидирована). В квартирах, машинах, тайниках задержанных было изъято более 13 кг наркотиков. Группа получала крупные партии, фасовала вещества по разовым дозам и распределяла по тайникам.

Суд приговорил к срокам от трех до 13 лет лишения свободы в колониях общего и строгого режимов, в зависимости от роли в группе и тяжести преступлений, сообщили в республиканской прокуратуре.

Теги: наркотики, суд, приговор
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