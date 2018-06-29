Фото: из открытых источников В Башкирии завершено расследование 10 несчастных случаев на производстве с тяжелым исходом Фото: из открытых источников

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии Гострудинспекцией завершено расследование 10 несчастных случаев, произошедших в этом году в организациях республики. В результате одного из них работник погиб, в девяти случаях люди получили тяжелые травмы.

Об обстоятельствах и причинах трагедий было доложено на очередном заседании рабочей группы Совета инспекций при Межведомственной комиссии по охране труда РБ.

Так, в марте текущего года в ООО «РЕНТА.РУ» (г. Уфа) при выполнении работ по наращиванию башни крана в результате падения рамы наращивания погиб монтажник строительных машин и механизмов. Одной из причин несчастного случая стала неудовлетворительная организация производства работ, отсутствовал должный контроль со стороны ответственного лица, сообщил начальник отдела региональной Гострудинспекции Самат Мустафин.

В апреле в ООО «Производственно-строительный комплекс №6» (г. Уфа) в результате падения с третьего этажа строящегося жилого дома тяжелые травмы получил бетонщик.

Также был рассмотрен несчастный случай, произошедший у индивидуального предпринимателя в с. Новая Отрадовка Стерлитамакского района. Кровельщик упал с фундаментного блока, ударился головой и получил тяжелую травму. Оказалось, что подготовительная работа по обеспечению безопасного производства работ была неудовлетворительной.

В обсуждении причин несчастных случаев на производстве приняли участие представители Федерации профсоюзов РБ, Фонда социального страхования РФ по РБ, Госкомитета РБ по строительству и архитектуре, администраций районов Уфы.