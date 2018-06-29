Фото: Олег Яровиков На торгах в Башкирии «ушли с молотка» четыре арестованных автомобиля, один трактор и участок стоимостью более 4,5 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии на торгах по продаже арестованного судебными приставами имущества должников «ушли с молотка» четыре арестованных автомобиля «Toyota RAV4», «Лада Largus», «Toyota Camry», «Рено SR», трактор Т-150 на сумму 1 млн 579 тысяч рублей.

Также был продан земельный участок общей площадью 1059 кв. м, собственником которого являлся жилищно-строительный кооператив «Жилой дом по ул. Гафури». Задолженность собственника превышала 3 млн рублей. На торгах участок продали за 3 млн 61 тысячу рублей.

Вырученные от реализации деньги пойдут в счет погашения задолженности.

Во избежание ареста имущества сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по республике рекомендуют гражданам оплачивать долги в срок. Проверить себя и своих близких на наличие задолженности может любой желающий с помощью «Банка данных исполнительных производств», который находится на официальном сайте ведомства.