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29 июня Пятница

Уфа   °

На торгах в Башкирии «ушли с молотка» четыре арестованных автомобиля, один трактор и участок стоимостью более 4,5 млн рублей

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

На торгах в Башкирии «ушли с молотка» четыре арестованных автомобиля, один трактор и участок стоимостью более 4,5 млн рублей Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Башкирии на торгах  по продаже арестованного судебными приставами имущества должников «ушли с молотка» четыре арестованных автомобиля «Toyota RAV4», «Лада Largus», «Toyota Camry», «Рено SR», трактор Т-150 на  сумму 1 млн 579 тысяч рублей.

Также был продан земельный участок общей площадью 1059 кв. м, собственником которого являлся жилищно-строительный кооператив «Жилой дом по ул. Гафури». Задолженность собственника  превышала 3 млн рублей. На торгах участок продали за 3 млн 61 тысячу рублей.

Вырученные от реализации деньги пойдут в счет погашения задолженности.

Во избежание ареста  имущества сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по республике рекомендуют гражданам оплачивать долги в срок. Проверить себя и своих близких на наличие задолженности может любой желающий с помощью «Банка данных исполнительных производств», который находится на официальном сайте ведомства.

Теги: арестованное имущество должников, судебные приставы
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