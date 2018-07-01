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В каких домах Уфы отключат горячую воду с 2 по 13 июля - адреса

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В каких домах Уфы отключат горячую воду с 2 по 13 июля - адреса Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 1 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Предприятие «БашРТС» сообщило об очередном отключении горячей воды в Уфе для проведения ремонтных работ.

С 2 по 13 июля без горячей воды останутся уфимцы, проживающие по следующим адресам:

  ул. Черниковская, 3/1, 5/1, 7/1, 9, 9/1, 19/1, 19/2, 25/1;

ул. Свободы, 15, 17, 24, 47/1, 47/2, 51/1;

ул. Кольцевая, 86, 88, 92, 94, 96, 98, 104, 106, 108, 107, 107/1, 109, 109/1, 111, 111/1, 119, 128, 130, 132, 134, 134/1, 136/1, 138, 138/1, 140, 145, 149;

ул. И. Франко, 8, 12;

ул. Кремлевская, 31, 53, 53/1, 55, 57, 57/1, 57/2, 57/3, 59/2, 61, 61/2, 61/3, 65, 67, 76;

ул. Калинина, 55, 55а, 57, 57а, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 87;

ул. Б. Хмельницкого, 92, 92/1, 94, 123, 125, 127, 127/129, 131, 133, 135, 143/1;

ул. Вологодская, 64, 66, 68, 76, 76/1, 78, 141/1;

ул. Борисоглебская, 4, 4/1, 8, 10, 12, 15, 17/1, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28/1, 21/1, 35, 37;

ул. Коммунаров, 51, 55;

ул. Кулибина, 5, 7а, 13, 13а, 15, 17, 19, 19а, 19б, 40/1;

ул. Короленко, 2, 4, 6, 8, 8а;

ул. Невского, 19, 21, 23, 25;

ул. Герцена, 50;

ул. Боткина, 4;

ул. Пекинская, 11а, 17а, 33, 33/1, 35, 37;

ул. Бикбая, 2, 4, 6, 8, 11, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 14, 18, 17, 19, 19/1, 21, 23, 23/1, 23/2, 25/1, 20, 22, 24, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 25, 27, 29, 31, 33, 26, 28, 30, 32, 35, 35/2, 39, 41, 36, 36/1, 37, 38, 38/1, 38/2, 40, 42, 44;

ул. Сипайловская, 10, 12/1, 12/2;

ул. Жукова, 2, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 2/10, 2/9, 2/7, 2/8,  2/6, 4, 4/1, 4/4, 6, 8, 5, 5/1, 7, 9, 11/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 11а, б, в, г, д, 13, 15, 17, 17а, б, в, г, д, 18, 21, 22, 20, 26, 23, 24, 25;

ул. Гагарина,  1/2, 3, 5, 9, 10, 10/2, 12, 12/1, 12/2, 12/3,12/4, 14, 14/1, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 17, 16/1, 18, 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2, 19, 23, 25, 26, 26/2, 28/1, 28/2, 30, 32, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39/1, 36/1, 40, 43/2, 37/2, 44/1, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 48, 49, 51, 50, 50/1, 50/2, 52, 52/1, 54, 54/1, 54/2, 56, 53, 57/2, 60, 60/1, 62, 64, 64/1, 66, 66/1, 68/1, 68/2, 72/1, 66/2, 68, 72, 72/2, 74/2, 74;

ул. Рыльского, 2, 3, 4, 5, 6/1, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9/2, 10/1, 11, 12, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 21/3, 22/2, 18, 20, 20/1, 24, 24/1, 24/2, 26, 28, 30, 29/1, 29, 27, 25, 21/1, 21, 19,17, 21/2, 25/1, 31, 25/2;

ул. Королёва, 2, 2/1, 2/2, 4, 4/1, 4/2, 3, 7, 7/1, 7/2, 6, 6/3, 10/2, 10/3, 10/6, 10/7, 12/1, 8, 9, 10, 10/1, 10/4, 10/5, 12, 15, 17, 19, 21, 18, 22, 26, 27, 29/1, 31, 29, 29/2, 30, 30/1, 30/2, 33, 35, 43, 43/1, 45, 45/1,47;

ул. Набережная, 1/1, 1/2, 1/3, 3, 3/1, 3/2, 3/3, 3/5, 3/6, 7, 9, 9/1, 9/2, 11, 11/1, 11/2 (секция А,Б), 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 25, 27, 37, 37/1, 29/2 , 41/1, 39/1, 43/1, 41/2, 39/2, 39, 43, 41, 45, 45/3, 47/1, 45/4, 45/2, 45/1, 47, 49, 51, 55, 57, 61, 63, 65, 67, 70, 69, 69/1, 71;

ул. Ковшовой, 3, 5, 7, 11, 13, 9, 4, 6, 6/1, 8, 10;

ул. Новоженова, 7, 7/1,  9/1;

ул. Руставели, 4а, 41, 41/1;

ул. Адм. Макарова, 14, 14/1, 16, 18/1, 22, 22/1,  24, 24/1, 26, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4, 26/5

ул. Бессонова, 24, 24/1, 26, 28, 28/1;

ул. Дмитриева, 1, 5, 7/1, 9, 11, 13, 15, 17, 17/1, 19, 21, 21/1, 21/2, 23;

ул. Заводская, 2, 8, 10;

ул. Х. Давлетшиной, 6, 13, 13/1, 16, 16/1, 18, 17, 17/1, 19, 21, 24, 24/1, 30, 34;

ул. Киекбаева, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21;

ул. Комсомольская,10, 12/1;

ул. Бессонова, 3, 5, 21, 23, 25, 27, 29, 29/1, 31, 33, 35, 37;

ул. Казанская, 4, 6, 8, 10, 12, 14;

ул. Бабушкина, 17а, 19, 21/1;

ул. Ст. Халтурина, 34, 34/1, 36, 36/1, 38, 40, 42, 42/1, 44, 46, 48, 50, 41, 41/1, 43, 45;

ул. Дачная, 4, 6;

проспект Октября, 11/1,11/2,11/3, 8/1, 8/2, 10/1, 12/1, 12/2, 14/1, 14/2, 16/1, 16/2, 16/3, 13/1, 15, 15/1, 21, 21/1, 21/2, 21/3, 21/4, 21/5, 23, 23/2, 23/3,  23/5, 25, 25/1, 27, 27/2, 29;

ул. Добролетная, 7/2, 7/3, 7/4;

ул. Р. Зорге, 4, 6, 8, 8/1, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20/1;

ул. Бр. Кадомцевых, 4, 6, 6/1, 6/2, 8, 10, 10/1,10/2,10/3, 12, 12/2, 14, 16;

ул. Ст. Халтурина, 49, 49/1, 49/2, 51, 53, 53/2, 55, 57, 59;

ул. Комсомольская, 12, 16, 16/1, 18, 17, 19, 21/1;

ул. 8 Марта, 19, 34, 32, 32/1;

ул. Владивостокская, 10, 12А,12Е, 12Л.

Ознакомиться с полным графиком отключений горячей воды на лето-2018 можно здесь.

  

  

  

  

  

  

  

Теги: БашРТС, горячая вода
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