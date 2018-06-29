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29 июня Пятница

Уфа   °

ОНФ внесет свои предложения по пенсионной реформе - депутат Госдумы от Башкирии Ильдар Бикбаев

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

ОНФ внесет свои предложения по пенсионной реформе - депутат Госдумы от Башкирии Ильдар Бикбаев Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

В Москве, на площадке Общероссийского народного фронта, 2 июля будет рассмотрено порядка 50 предложений по восьми направлениям, касающихся изменений пенсионной системы. Об этом сообщил в Уфе, на заседании круглого стола Общественной палаты Башкортостана депутат Государственной Думы Ильдар Бикбаев.

«Необходимо обеспечить меры социальной справедливости, введения нового понятия — пятилетний предпенсионный возраст с соответствующими гарантиями. По этому направлению мы предлагаем семь мер», — заявил парламентарий.

Кроме того, ОНФ предложит свои меры по условиям адаптации граждан старшего поколения в современных условиях рынка труда. Общественники также предлагают сохранить социальные льготы и гарантии для граждан старшего поколения. Не менее важно стимулировать работодателей, обеспечивающих занятость граждан старшего поколения.

«Необходимо обеспечить поддержку предпринимательских инициатив для граждан старшего поколения, а также обеспечить финансовую наполняемость Пенсионного фонда через реформирование налоговой системы, — отметил Ильдар Бикбаев. — Что касается информирования и консультирования граждан по поводу пенсионной реформы, то по этому направлению мы также подготовили свои предложения. Сегодня важно услышать наших граждан, обобщить все результаты и представить для того, чтобы мы в рамках обсуждения уже в Госдуме могли учесть голос нашего избирателя».

  

  

Теги: ОНФ, пенсионная реформа
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