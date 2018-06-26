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29 июня Пятница

Уфа   °

Знание истории помогает глубже вникать в происходящие процессы, заглядывать в будущее - журналист и общественник Расуль Сагитов

ОБЩЕСТВО / 100 лет Республике
Фото: радио «Юлдаш»

Знание истории помогает глубже вникать в происходящие процессы, заглядывать в будущее - журналист и общественник Расуль Сагитов Фото: радио «Юлдаш»

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Знание истории родного края и отечества — это  обязанность каждого, кто занимается общественно-политическими вопросами, поскольку помогает глубже вникать в происходящие сейчас процессы, заметно дальше заглядывать в будущее. Так считает известный журналист и писатель, член Общественной палаты РБ Расуль Сагитов. Это мнение он высказал в ходе передачи на радио «Юлдаш», посвященной 100-летию образования Башкортостана как республики, где  основное внимание было уделено кантонной системе управления.

«Вековой юбилей республики дает возможность обратить  более пристальное  внимание на основные этапы ее развития. При этом нужно иметь в виду не только то, что происходило после октября семнадцатого, но и в средние века. Возьмем ту же кантонную систему. Как мы знаем, она вводилась в Башкортостане дважды: первый раз 220 лет назад, в 1798 году, просуществовала до 1865-го, вторая волна произошла уже в двадцатом веке, до 1930 года, когда вместо кантонов и волостей появились районы», — рассказал агентству «Башинформ» Расуль Сагитов.
Он подчеркнул, что в ходе радиоэфира для него, как ведущего передачу журналиста, и гостя студии — историка Азамата Акъюлова -  было более интересным поговорить о первом, 67-летнем кантонном периоде — времени  нахождения башкир в военном сословии. Промежуток с исторической точки зрения весьма короткий, однако, он оставил заметный след в истории края и народа. Подтверждение тому то, сколько песен и танцев было сложено об этом времени. В передаче было подробно рассказано о том, какие права и обязанности имели служивые люди, собеседники говорили о положительных и отрицательных моментах кантонной системы управления.

«Я убежден в том, что историческими проектами нужно заниматься. Журналисту это дает и дополнительные знания, он приобретает навык работы в архивах, что впоследствии обязательно позитивно скажется и при подготовке передач по другим темам, его кругозор значительно расширится», — поделился своими размышлениями наш коллега.
  

Теги: история, 100-летие республики, радио
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