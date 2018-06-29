Поисковики Башкирии прошли по боевому пути 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

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УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

На пресс-конференции в агентстве «Башинформ» члены регионального отделения Поискового движения России подвели промежуточные результаты по изучению боевого пути 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, уточнению имен и увековечению памяти погибших кавалеристов.

В этом году поисковики провели две экспедиции и одну поисковую разведку. Первая экспедиция прошла в апреле в Тербунском районе Липецкой области, там, где кавдивизия приняла первые бои. В ней приняли участие поисковый отряд «Обелиск» из города Стерлитамака и общественная организация из Миякинского района «Патриотический десант». Были обследованы несколько урочищ, окраины деревень. В результате проведенных поисковых работ были обнаружены останки двух красноармейцев. Одного из них сразу после гибели похоронила местная жительница, а на могиле посадила сирень. Останки второго были обнаружены в блиндаже.

﻿«Нет точной уверенности, что это именно конники 112-й кавалерийской дивизии, но доля вероятности есть. Определить это невозможно, ни личных вещей, ни смертных медальонов при них не было», — сказал руководитель регионального отделения Поискового движения России Владимир Волков.

Вторая экспедиция «Казачья Слава Дона» проходила в Обливском районе Ростовской области. Она была организована ростовскими поисковиками и общественниками при поддержке 11-й Инженерно-саперной бригады из г. Каменск-Шахтинска. В экспедиции, помимо поисковиков из Ростовской области, приняли участие поисковики ЛНР. Башкортостан представляли поисковые отряды «Обелиск» г. Уфы, отряд «Ватан» (БашГУ) и отряд им. Х.А. Султанова Туймазинского района. В ходе поисковых работ были обследованы балки и высоты, где развернулись бои зимой 1942-1943 годов. Были обнаружены останки 41 красноармейца, частично фрагментированные. Их перезахоронили на территории воинского мемориала ростовчане.

«Точно сохранились фрагменты шинели, что говорит о зимних боях, когда на этой территории проходили бои 5-й танковой армии, в которую входил 7-й (ранее 8-й) кавкорпус и наша 112-я Башкирская кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова. — рассказала командир поискового отряда «Обелиск» Елена Вязовцева.

«Эта территория — огромная, разведку сделали лишь на ее трети, где предположительно велись бои, — добавил

историк БашГУ Айбулат Хусаинов. — Сложность состояла в том, что многие площади засеяны бахчевыми. Кроме того, часть территории находится в природоохранной зоне и там нельзя вести поисковую работу. В дальнейшем мы планируем получить разрешение на раскопки. Проверили сведения от местных жителей, примерно определили место расположения печально известной точки 106».

В Луганской Народной Республике, начиная с прошлого года, прошел целый комплекс мероприятий, направленных на изучение рейда 7-го гвардейского кавалерийского корпуса по тылам немецко-фашистских войск в феврале 1943 года и увековечение памяти погибших конников. По историческим и архивным данным, в феврале 1943 года кавкорпус, в составе которого находились 116-я (ранее 112-я) Башкавдивизия, а также 14-я и 15-я кавдивизии, совершил глубокий рейд в тыл врага на город Ворошиловград, уничтожив большое количество солдат противника. 23 февраля при выходе из рейда у села Штеровка Ворошиловградской области Минигали Шаймуратов погиб. Самыми кровопролитными стали трехдневные бои у деревни Чернухино. По неподтвержденным данным, в те дни здесь погибли около двух тысяч красноармейцев, в их числе около тысячи наших соотечественников.

23 июня поисковики Башкортостана и Луганска провели поисковую разведку в месте прорыва из рейда 112-й БКД и на месте гибели генерал-майора Минигали Шаймуратова. Были обнаружены следы интенсивного боя с применением пулеметов и артиллерии. Помимо поисковых работ, была уточнена карта-схема передвижений 112-й БКД и составлен план поисковых работ на осень 2018 года.

﻿«К сожалению, вокруг гибели генерал-майора Минигали Шаймуратова существует очень много мифов, выдвигается очень много версий. Наша всеобщая задача — поставить все точки над «i» касательно обстоятельств гибели дивизии и их предводителя, установить точные фамилии и имена погибших, места их захоронений, найти и привести в порядок братские могилы», — отметил журналист, автор статей о Минигали Шаймуратове Эдель Зайнетдинов.